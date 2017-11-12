Звонки о заминировании аэропортов и одного развлекательного заведения в Украине в пятницу, 10 ноября, поступали из соседнего государства и реальной угрозы не представляли, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции.

На местах работали следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи, сотрудники СБУ, ГосЧС и врачи. Люди, которые находились в помещениях аэропортов, были эвакуированы.

«Никаких взрывоопасных веществ и предметов обнаружено не было. Правоохранители установили, что все анонимные звонки поступили из соседнего государства», - сообщили в полиции.

По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Проводятся досудебные расследования.

Напомним, 10 ноября, в течение дня в полицию начали поступать сообщения о заминировании аэропортов в Виннице, Днипре, Запорожье, Ивано-Франковске, Одессе, Ривном, Ужгороде, Харькове, Херсоне и Черновцах.