также в разделеПроисшествия
В Украине сообщили о минировании сразу четырех аэропортов 65
За сутки в зоне АТО – 19 обстрелов, ранены 2 военных 43
ДТП под Ривным: из-за пьяного священника две женщины оказаилсь в больнице 44
Сутки в АТО: один военный погиб, трое – ранены 29
Под Донецком взорвался склад боеприпасов боевиков 92
Ситуация в зоне АТО обострилась, погибли 2 военных 129
Украинец во время прохождения границы напал на польского таможенника 67
В Одессе ночью горели 18 авто 75
АТО: Боевики применили минометы у Водяного и Трехизбенки 44
На Киевщине на сахарном комбинате взорвался снаряд, погиб рабочий 106
В Киеве едва не избили Шкиряка 184
Боевики обстреляли из «Градов» Авдеевку и Опытное, ранены 2 военных 66
В Винницкой области в водоеме нашли тела троих мужчин 139
В Днипре в результате взрыва гранты ранены 5 полицейских 96
В центре Харькова неизвестные расстреляли иномарку, водитель погиб 49
В Харькове неизвестные расстреляли авто, водитель погиб 86
В Одесской области взорвался автомобиль, водитель погиб 333
В Одессе рухнула стена двухэтажного жилого дома 176

Сегодня правоохранителям поступили сообщения о минировании аэропортов в Ивано-Франковске, Ривном и Черновцах.   

Как сообщает «Галка», сообщение о заминировании автомобиля на территории аэропорта «Ивано-Франковск» получил диспетчер: аноним сообщил по телефону о заминировании автомобиля.

Работников аэропорта срочно эвакуировали. На место немедленно отправились взрывотехники и следственно-оперативная группа ГУ Нацполиции в области.

Начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций городского совета Игорь Влизло рассказал, что позвонили сами работники аэропорта, которые заметили, что неизвестный автомобиль уже несколько дней стоит под сооружением.

Кроме того, неизвестный позвонил спасателям и сказал, что в аэропорту Ривного стоит заминированный автомобиль, передает РАДІО ТРЕК.

Пиротехническая служба обыскивает все автомобили. Ищут машину со взрывчаткой.

В пресс-службе ГосЧС ничего комментировать не могут, ведь информация не подтверждена. Говорят, что это могут быть и учения, ведь СБУ не предупреждает о них, а наблюдает за реакцией служб гражданской защиты.

Также, по информации издания «Буковина», по спецлинии 102 сегодня в первой половине дня позвонил неизвестный и сообщил, что иномарка «БМВ» черного цвета находится у черновицкого аэропорта. В ее салоне якобы находится взрывчатка.

«Патрульными полицейскими было перекрыто движение транспорта на въезде в аэропорт. На месте работали оперативные службы. Ни взрывчатки, ни самого автомобиля поблизости не обнаружили. Теперь ищут телефонного шутника», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее неизвестные сообщили о минировании аэропортов в Одессе, Виннице, Запорожье и Днипре.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги