Сегодня правоохранителям поступили сообщения о минировании аэропортов в Ивано-Франковске, Ривном и Черновцах.

Как сообщает «Галка», сообщение о заминировании автомобиля на территории аэропорта «Ивано-Франковск» получил диспетчер: аноним сообщил по телефону о заминировании автомобиля.

Работников аэропорта срочно эвакуировали. На место немедленно отправились взрывотехники и следственно-оперативная группа ГУ Нацполиции в области.

Начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций городского совета Игорь Влизло рассказал, что позвонили сами работники аэропорта, которые заметили, что неизвестный автомобиль уже несколько дней стоит под сооружением.

Кроме того, неизвестный позвонил спасателям и сказал, что в аэропорту Ривного стоит заминированный автомобиль, передает РАДІО ТРЕК.

Пиротехническая служба обыскивает все автомобили. Ищут машину со взрывчаткой.

В пресс-службе ГосЧС ничего комментировать не могут, ведь информация не подтверждена. Говорят, что это могут быть и учения, ведь СБУ не предупреждает о них, а наблюдает за реакцией служб гражданской защиты.

Также, по информации издания «Буковина», по спецлинии 102 сегодня в первой половине дня позвонил неизвестный и сообщил, что иномарка «БМВ» черного цвета находится у черновицкого аэропорта. В ее салоне якобы находится взрывчатка.

«Патрульными полицейскими было перекрыто движение транспорта на въезде в аэропорт. На месте работали оперативные службы. Ни взрывчатки, ни самого автомобиля поблизости не обнаружили. Теперь ищут телефонного шутника», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее неизвестные сообщили о минировании аэропортов в Одессе, Виннице, Запорожье и Днипре.