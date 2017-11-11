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Фашисты и другие праворадикальные экстремисты планируют сегодня собраться в Варшаве для проведения одного из крупнейших в Европе маршей.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на AP.

Марш, который проводится в День независимости Польши 11 ноября, привлек десятки тысяч участников в последние годы. Экстремисты из Швеции, Венгрии, Словакии и других стран теперь присоединяются к польским националистам в публичном проявлении ксенофобских и расистских взглядов.

Лозунгом для мероприятия этого года является «Мы хотим Бога», слова из старой религиозной польской песни, которую президент Дональд Трамп цитировал в июле во время посещения Варшавы. Трамп высоко оценил Польшу за то, что он назвал защитой страной западной цивилизации.

Глава антиэкстремистской ассоциации Never Again Рафал Панковский говорит, что, несмотря на обращение к Богу, марш не следует рассматривать как вдохновенный религиозными убеждениями. Крайне правые «неоязычники» планируют участвовать вместе с римско-католическими группами.

«Мы знаем, что Дональд Трамп не слишком религиозный человек, и я думаю, что большинство организаторов тоже не очень религиозные, - сказал социолог Панковски. -

Но они используют христианство как своего рода идентификационный маркер, который в основном означает быть антиисламским сейчас».

По его словам, Варшавский марш настолько велик, что может стать крупнейшим в мире собранием крайне правых экстремистов.

«Среди организаторов Национально-радикальный лагерь, Национальное движение и Всепольская молодежь, радикальные группы, которые берут начало от антисемитских групп, активных до Второй мировой войны», - пишет издание.
ForUm

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