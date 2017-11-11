В понедельник, 13 ноября, в Украину прибывает многонациональная инспекционная группа США, в состав которой войдут также представители Дании и Канады. Цель визита – мониторинг военно-политической ситуации в центральном и юго-восточном регионах нашего государства, сообщает управление по связям с общественностью Вооруженных сил Украины.

«Такие мероприятия имеют важное значении в контексте распространения среди государств-участников ОБСЕ правдивой и беспристрастной информации о ситуации в Украине, что будет способствовать усилиям международного сообщества, направленным на урегулирование конфликта», - отмечают в Управлении верификации Генерального штаба ВС Украины.

Предполагается, что инспекционная группа посетит военные части и подразделения в районе проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей. Кроме того, американская сторона включила в район инспекции территорию Автономной Республики Крым.

Участие в международных договорах и соглашениях в сфере контроля над вооружениями является платформой для поиска путей совершенствования существующих механизмов противостояния и предотвращения современным вызовам и угрозам, связанным с применением обычного оружия. Это способствует созданию новых инструментов всестороннего контроля над вооружением и военной деятельностью в Европе с целью вывода из кризиса системы европейской безопасности.

На этой неделе, 6 – 10 ноября, Украину посетила инспекционная группа Федеративной Республики Германии. В состав делегации также вошли представители Франции и Норвегии. Иностранные инспекторы провели проверку одной из воинских частей на Черниговщине.