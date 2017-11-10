Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения судье Хозяйственного суда Сумской области Александру Коваленко в виде залога в размере 5 млн грн, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Дополнительно суд возложил на подозреваемого следующие процессуальные обязанности: прибывать на первый вызов детективов, прокурора и суд, не отлучаться за пределы населенного пункта без разрешения, сдать на хранение детектива паспорт для выезда из Украины и другие документы, которые предоставляют такое право, и тому подобное.

Полное решение суда будет объявлено 13 ноября, после этого прокуроры САП решат вопрос подачи апелляционной жалобы на указанное решение суда.

1 ноября 2017 сотрудники СБУ совместно с детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задокументировали факт высказывания просьбы председателем Хозяйственного суда Сумской области руководству строительной фирмы предоставить неправомерную выгоду в размере 26,6 тыс. долларов за обеспечение принятия решения об отказе в удовлетворении иска по делу об отмене договоров аренды земельных участков, на которых указанная фирма проводит строительство.

2 ноября судье сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины.

7 ноября 2017 Высший совет правосудия удовлетворил ходатайство заместителя генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого о предоставлении согласия на содержание судьи хозяйственного суда Сумской области под стражей.