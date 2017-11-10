В городе Немиров Винницкой области на остановке общественного транспорта смертельно ранили 27-летнего бойца АТО. Об этом сообщает Vlasno.info со ссылкой на начальника Немировского отдела полиции Александра Короля.

«Погибшему нанесли один удар в область лопатки справа, нож достал легкие», - сказал полицейский.

По его словам, пострадавший жил в селе Высшая Крапивна Немировского района, а вероятный убийца – в селе Остапковцы. После совершения преступления злоумышленник скрылся.

По словам и.о. старосты Высшей Крапивны Владимира Мельника, погибшего военного демобилизовали в прошлом году.

«Саша прошел в зоне АТО Авдеевскую промзону, а погиб дома, от ножа. Там очень запутанная история. Говорят, что еще одного подрезали, сейчас он в реанимации. Знаю, что в кафе «Юность» в Немирове отдыхали две компании АТОшников. Между ними было какое-то недоразумение. Часть бойцов уже разошлась, а Саша поехал в поддержку собратьев. Был трезв, а вот как получилось», - сказал Мельник.