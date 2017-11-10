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Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос народного депутата Юрия Деревянко. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Народному депутату Деревянко необходимо прибыть 13 ноября 2017 в 13:00  в Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генпрокуратуры Украины на допрос», – написала она.

 


 

 

В комментарии Украинской правде Сарган отметила, что дело против Деревянко возбуждено 12 сентября. По ее словам, нардепа подозревают в том, что он в декларациях за 2015-2016 годы указал их с женой средства и имущество, полученные от предпринимательской деятельности, стоимость которых существенно отличается от размеров доходов.

«Это указывает на возможное уклонение от уплаты налогов супругами Деревянко», - отмечает пресс-секретарь генпрокурора.

Напомним, Деревянко был одним из нардепов, участвовавших в митинге под Верховной Радой 17 октября с требованием создания Антикоррупционного суда.

Также Деревянко незаконно пересекал границу с экс-главой Одесской ОГА Михаилом Саакашвили в начале сентября. 
ForUm

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