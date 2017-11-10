В пятницу, 10 ноября, аэропорты в 9 городах Украины приостановили работу из-за анонимных сообщений о «минировании», которые оказались ложными. Об этом Українським Новинам сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.

«Информация о минировании не подтвердилась», - сказал он.

Тракало уточнил, что поступила информация о минировании аэропортов в Виннице, Херсоне, Запорожье, Ивано-Франковске, Черновцах, Харькове, Одессе, Днипре и Ривном.