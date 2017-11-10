Специализированная антикоррупционная прокуратура крайне обеспокоена ситуацией, возникшей в течение последних дней во взаимоотношениях Национального антикоррупционного бюро Украины и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, сообщает пресс-служба САП.

«Необычное напряжение, возникшее между ведомствами, созданными в рамках единой антикоррупционной реформы, требует неотложной реакции. Согласно закону САП не имеет полномочий контроля за деятельностью НАПК и имеет только указанные исключительно рамками уголовного процесса полномочия по надзору за НАБУ. В то же время, САП обладает конституционной функцией организации досудебного расследования в уголовных производствах, расследуемых детективами НАБУ, поэтому не может оставаться в стороне от попыток использования этих расследований для сведения личных счетов», – говорится в сообщении.

В САП подчеркнули, что несмотря на отсутствие у директора НАБУ законодательных процессуальных полномочий как руководителя органа досудебного расследования, а следовательно и ответственности, но, учитывая степень его влияния на процессы, происходящие в формально возглавляемом им ведомстве, сразу же после получения первой подтвержденной информации о проведении НАПК проверки соблюдения им требований Закона Украины «О предотвращении коррупции», антикоррупционными прокурорами безотлагательно были приняты меры по недопущению конфликта интересов - истребовано из НАБУ уголовное производство о возможном недостоверном декларировании должностными лицами НАПК, начатое детективами почему-то только в октябре этого года, а также предложено детективам провести следственные (розыскные) и процессуальные действия только с участием процессуальных руководителей в помещении САП до принятия директором НАБУ мероприятий по самостоятельному урегулированию возникшего противоречия.

«Однако директор НАБУ выбрал другой путь. Своим письмом глава Бюро отверг законные указания прокуроров САП, указав на их придуманную «никчемность, неправомерность и отсутствие оснований для выполнения ...» и, попутно голословно обвинив САП в «попустительстве неправомерным действиям участников уголовного судопроизводства, самоустранение от выполнения ... функций процессуального руководителя ..., создании препятствий для осуществления быстрого, полного и беспристрастного расследования».

В САП отметили, что этим глава НАБУ просто в очередной раз продемонстрировал откровенное пренебрежение требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины, которое граничит с правовым нигилизмом. «К сожалению, такие действия ярко свидетельствуют о действительном наличии реального конфликта интересов и нежелании решать его в соответствии с установленными законом», – подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, отмечается, что в НАБУ решили уместным обнародовать фрагмент своей переписки по этому поводу с НАПК. «Конечно, вопрос приемлемости применения директором НАБУ новаторского для официальной деловой речи стиля «сам дурак» оставляем на усмотрение всех неравнодушных. Впрочем, очевидно неприемлемым с точки зрения закона является сделанные в нем ссылки на материалы расследуемого детективами НАБУ уголовного производства», – подчеркнули в САП.

«Более того, учитывая, что Корчак Н.М. в упомянутом производстве пока имеет статус свидетеля, изложенные в обнародованном НАБУ письме доводы по ее необъективности являются надуманными, а сочетание различных по своей сути вопросов административного и уголовного производств - искусственными, так основанные на этом попытки руководителя НАБУ таким образом избежать выполнения законных требований НАПК – противоправны», – заявили в ведомстве.

САП предостерегает, что любые попытки использования досудебного расследования как средства давления будут решительно пресекаться. «Указанное уголовное производство должно разворачиваться исключительно согласно букве, духу и в плоскости закона.

Существующие подозрения о совершении уголовного преступления должны быть либо подтверждены, либо опровергнуты, в том числе путем проведения следственных действий с должностными лицами НАПК, независимо от должностей, которые они занимают», – отметили в прокуратуре.

«В то же время, не должно возникать никаких замечаний по ангажированности руководителя НАБУ, позволяющих в дальнейшем ставить под сомнение результаты досудебного расследования. Закон один для всех, тем более если речь идет о Законе Украины «О предотвращении коррупции»», – подчеркнули в САП.

«Считаем, что возникшая ситуация должна также стать предметом рассмотрения на заседаниях соответствующих органов контроля - Совета общественного контроля при НАБУ и Общественного совета при НАПК. САП призывает руководителей обеих антикоррупционных органов - как НАБУ, так и НАПК - действовать исключительно в пределах полномочий и отбросить любые искушения использовать занимаемое высокое должностное положение для избежания возможной юридической ответственности. Сейчас от умения усмирить собственные амбиции ради интересов службы зависит авторитет и дальнейшая судьба продолжающейся в стране антикоррупционной реформы», – сказано в сообщении.

Напомним, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) вызвало13 ноября директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника для дачи пояснений в связи с отказом НАБУ предоставить агентству запрашиваемые документы в деле о возможном конфликте интересов Сытника.

В то же время НАБУ опровергло информацию НАПК о конфликте интересов у директора Бюро и также вызвало главу НАПК Наталью Корчак для дачи показаний.