Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает распространение информации о запрете ему въезда в Польшу инструментом давления и шантажа. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Друзья пытаются поддержать в ситуации с Польшей и говорят о возможном запрете въезда «это еще неподтвержденная официально информация». Неужели не понятно, что сам факт распространения такой информации (при участии министра иностранных дел!) тоже является инструментом давления и шантажа украинской стороны?» – отметил он.

Поэтому, по мнению Вятровича, с точки зрения украинских (а не частных) интересов, факт официального подтверждения запрета или его отсутствие не так уж и важен. «Тем более, что о запрете могут объявить только в момент попытки въехать в Польшу, а до этого умышленно держать ситуацию неопределенной», – подчеркнул он.

Напомним, ранее польские СМИ сообщили, что Вятровичу запрещен въезд в Польшу. Польское издание Wiadomosci Dziennik со ссылкой на источники отмечало, что эта информация не опубликована официально, но решение о запрете Вятровичу въезда было направлено министром иностранных дел Польши Витольдом Ващиковским.

В то же время посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что украинские дипломаты в Варшаве пока не получали подтверждения о запрете.