Национальная комиссия по вопросам Красной книги Украины поддержала внесение лося европейского в Красную книгу Украины. Об этом на странице в Facebook сообщил координатор движения за права животных UAnimals Александр Тодорчук.
«Завершилось заседание Национальной комиссии по вопросам Красной книги Украины. Несмотря на давление охотничьих лобби, большинством голосов было принято решение о необходимости внесения лося в Красную книгу», – отметил он.
По словам, Тодорчука голосование проходило в тайном формате (24 голоса за, 6 против, 1 воздержался).
«Теперь Министерство экологии может окончательно внести животное в Красную книгу и защитить от истребления. Насколько известно, министр готов к этому шагу», – подчеркнул он.
Напомним, в феврале министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак подписал приказ, которым на 25 лет запрещается охота на лося.
Однако позже министр подписал лимит на отстрел 160 особей лося, несмотря на введенный ранее запрет.
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