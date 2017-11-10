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Национальная комиссия по вопросам Красной книги Украины поддержала внесение лося европейского в Красную книгу Украины. Об этом на странице в Facebook сообщил координатор движения за права животных UAnimals Александр Тодорчук.

«Завершилось заседание Национальной комиссии по вопросам Красной книги Украины. Несмотря на давление охотничьих лобби, большинством голосов было принято решение о необходимости внесения лося в Красную книгу», – отметил он.

По словам, Тодорчука голосование проходило в тайном формате (24 голоса за, 6 против, 1 воздержался).

«Теперь Министерство экологии может окончательно внести животное в Красную книгу и защитить от истребления. Насколько известно, министр готов к этому шагу», – подчеркнул он.

Напомним, в феврале министр экологии и природных ресурсов Украины Остап  Семерак подписал приказ, которым на 25 лет запрещается охота на лося

Однако позже министр подписал лимит на отстрел 160 особей лося, несмотря на введенный ранее запрет. 
ForUm

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