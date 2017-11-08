В Центральном районном суде Николаева бывшему городскому голове города Александру Бердникову, который занимал эту должность с 1994 по 1998 год, избрали меру пресечения в виде залога в размере 160 тысяч гривен.Об этом сообщает пресс-служба суда.

Мужчина подозревается в совершении уголовных преступлений по ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.3ст. 209, ч.2 ст.366 УК Украины.

Согласно сообщению о подозрении, экс-глава областного центра в 2008 году мошенническим путем завладел денежными средствами, которые инвестировал гражданин Южной Кореи в сельскохозяйственную отрасль области, на сумму около 2,5 млн долл.

В обосновании ходатайства об избрании меры пресечения отмечалось, что экс-чиновник подозревается в совершении особо тяжкого преступления, может скрываться от органов досудебного расследования и суда, незаконно влиять на свидетелей, потерпевшего, экспертов, препятствовать следствию иным образом.

Однако доказательств возможности длительного укрытия за рубежом, влияния на свидетелей и препятствование расследованию уголовного производства другим образом прокурор в судебном заседании не предоставил.

Подозреваемый свою вину не признавал и просил при избрании меры пресечения учесть его возраст, состояние здоровья, наличие двух несовершеннолетних детей и тот факт, что он появлялся по всем вызовам следствия и суда, а следовательно у него нет намерения уклоняться в дальнейшем.

Исследовав материалы ходатайства и заслушав мнения сторон, суд пришел к выводу об обоснованности риска возможного укрытия от следствия, с учетом тяжести наказания, которое грозит подозреваемому в случае доказательства его вины, и постановил избрать ему меру пресечения в виде залога в размере 160 тыс. гривен, которые необходимо внести на соответствующий счет в течение пяти дней.

Суд разъяснил подозреваемому, что в случае внесения указанного залога к нему может быть применена более жесткая мера пресечения, а в случае нарушения возложенных на него обязанностей денежные средства будут обращены в доход государства.

Напомним, экс-глава города приговором Центрального районного суда Николаева от 01.07.2013 года был признан виновным в совершении уголовных преступлений по ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.3ст. 209, ч.2 ст.366 УК Украины.

Кроме этого, его виновность была признана коллегией судей Апелляционного суда Николаевской области в феврале 2015 года. Ему было назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на предприятиях, учреждениях, организациях всех форм собственности сроком на 3 года, с конфискацией 1/2 части имущества.

Постановлением коллегии судей судебной палаты по уголовным делам Высшего специализированного суда Украины, от 22.10.2015 года указанные приговоры по процессуальным моментам, которые касались допроса потерпевшего гражданина Южной Кореи, отменены, а уголовное производство в отношении бывшего городского головы направлено на новое расследование.