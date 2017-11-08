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Правительство рассмотрело и одобрило Национальную стратегию управления отходами, которая вводит в Украине европейские принципы обращения со всеми видами отходов: твердыми бытовыми, промышленными, строительными, опасными, отходами сельского хозяйства и тому подобное, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Как отметил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак во время презентации, документ является первым стратегическим документом национального уровня, который определяет целостную государственную политику в сфере обращения с отходами.

При этом министр экологии раз подчеркнул, что проблемы с накоплением отходов производства и потребления - одна из ключевых угроз экологической безопасности государства.

«Принятая Национальная стратегия является первым не сегментарным документом на период до 2030 года. Должны понимать, что Европейский Союз до 2019 года перейдет к экономике замкнутого цикла, которая является основой стратегии устойчивого развития. Выполняя Соглашение об ассоциации, Украина также должна перейти на такую ​​же модель. Конечно, это требует масштабной модернизации, перестройки сознания и отказа от потребительского отношения к природным ресурсам», - прокомментировал Семерак.

Он также пояснил, что новая стратегия предусматривает внедрение принципов циклической экономики и расширенной ответственности производителя, который привлечет бизнес к минимизации образования отходов и заинтересованности в их переработке, а также внедрению пятиступенчатой ​​иерархии обращения с отходами, которая работает в Европейском Союзе. «Эти принципы очень просты: прежде всего предотвращение образования отходов и лишь в отдельных случаях - захоронение», - пояснил Семерак.

Стратегией также предусмотрено уменьшение количества мест вывоза твердых бытовых отходов и общего объема их захоронения. Также предусмотрено создание сети из 50 региональных полигонов, отвечающих требованиям европейских директив.

Документ прошел все стадии обсуждения с общественностью и экспертами, получил поддержку бизнес-ассоциаций и комитетов Верховной Рады.
ForUm

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