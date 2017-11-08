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В районе населенного пункта Опытное Донецкой области на оккупированной территории на складе боеприпасов НВФ ОРДО произошел пожар с последующей детонацией снарядов, сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на информацию украинской стороны СЦКК.

«У украинской стороны СЦКК вызывает беспокойство размещение складов оружия и боеприпасов на неконтролируемых правительством Украины территория ОРДО и ОРЛО вблизи населенных пунктов, что создает угрозу для гражданского населения», – говорится в сообщении.

Так, по данным украинской стороны СЦКК, в результате нарушения мер безопасности при хранении и обращении с боеприпасами возник пожар на складе боеприпасов НВФ ОРДО в районе населенного пункта Опытное. «Последствиями пожара стали взрывы и разлет боеприпасов. Под этот «обстрел» попал Киевский район и северная часть населенного пункта Донецк. Отмечены многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры города», – подчеркнули в штабе.

«Украинская сторона СЦКК предупреждает, что НВФ ОРДО могут прибегнуть к провокациям в населенных пунктах на донецком направлении, направленных против мирного местного населения с целью скомпрометировать и обвинить в этом Вооруженные силы Украины, с тем чтобы сорвать «школьное» перемирие», – сказано в сообщении.
ForUm

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