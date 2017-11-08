Проект резолюции, приуроченный к 85 годовщине Голодомора-геноцида в Украине, представили во вторник в Конгрессе США. Об этом сообщил у посол Украины в США Валерий Чалый.

«Мы сегодня, как Посольство Украины и дипломатическая служба, продвигаем эту идею в разных странах мира, в частности в Соединенных Штатах Америки, чтобы в Конгрессе была принята резолюция о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Первые шаги сделаны, сегодня такая резолюция была внесена конгрессменами в Палате представителей», - сообщил посол.

Он отметил, что с этой инициативой выступили, в частности, конгрессмены Сандер Левин, Марси Каптур, Брайан Фитцпатрик и Энди Харрис.

«Резолюция далее будет рассматриваться, Я думаю, это займет несколько месяцев и, надеюсь, в следующем году, весной, мы будем иметь голосование в Конгрессе США», - отметил дипломат, сообщает Укринформ.

Он также подчеркнул, что сейчас процесс признания Голодомора геноцидом украинского народа длится в нескольких штатах. На сегодня такое решение уже приняли парламенты штатов Вашингтон, Орегон и Нью-Джерси.

«Я, как посол, вместе с Комитетом Голодомора-геноцида обратился ко всем губернаторам в Соединенных Штатах, чтобы они выдали свои прокламации», - отметил Валерий Чалый.

По его словам, это будет дополнительным аргументом для решения конгрессменов и сенаторов в главном законодательном органе США.

Как сообщал ForUm, ранее Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам мира с призывом признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.