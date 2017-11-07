Верховная Рада Украины Приняла Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки кинематографии в Украине», которым до 1 января 2023 года отечественный кинематограф освобождается от обложения налогом на добавленную стоимость, сообщает информационное управление Аппарата ВРУ.

За соответствующий проект закона №3238-д проголосовали 228 народных депутатов.

Так, законом в Налоговом кодексе усовершенствована редакция норм по определению небенифициарного собственника-нерезидента при выплате роялти, учитывая особенности работы отрасли кинематографии.

Законом уточнены положения по корректировок финансового результата (уменьшение и увеличение) для более четкого отображения субсидий, полученных плательщиком налога - субъектом кинематографии Украины для возвращения части квалифицированных расходов, согласно Закону Украины «О государственной поддержке кинематографии в Украине» с учетом положений (стандартов) бухгалтерского учета.

Документом также внесены изменения по корректировке финансового результата на сумму уплаченного роялти, в том случае, когда объект интеллектуальных прав возник в Украине и затем был передан за границу с учетом специфики отрасли кинематографии.

Законом внесены изменения относительно невключения в доход нерезидента субсидий для возврата части квалифицированных расходов, предусмотренных Законом Украины «О государственной поддержке кинематографии в Украине».

Документом также полагается не считать дополнительным благом налогоплательщика уплаченную субъектом кинематографии стоимость товаров и услуг, а именно: проезд, проживание, питание, охрану, страхование, медицинское обслуживание, тренировки, обучение, связанные с участием такого налогоплательщика в производстве аудиовизуальных произведений, которые производятся (создаются) субъектами кинематографии Украины, если это предусмотрено условиями договора с такими налогоплательщиками и/или режиссерским сценарием аудиовизуального произведения.

Законом временно, до 1 января 2023 года, освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость операции по поставке национальных фильмов, определенных Законом Украины «О кинематографии», производителями, демонстраторами и распространителями национальных фильмов, а также поставка работ и услуг по производству национальных фильмов, а также поставка работ и услуг по изготовлению архивного комплекта исходных материалов национальных фильмов и фильмов, созданных на территории Украины, поставки работ и услуг по тиражированию национальных фильмов и иностранных фильмов, дублированных, озвученных государственным языком на территории Украины, а также поставка работ и услуг по дублированию, озвучиванию на государственном языке иностранных фильмов на территории Украины, поставки работ и услуг по сохранению, восстановлению и реставрации национального кинематографического наследия.

Согласно закону, временно, до 1 января 2023 года, освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость операции по поставке услуг по демонстрации, распространению и/или публичному оповещению национальных фильмов демонстраторами, распространителями и/или организациями вещания (публичными извещателями) и временно, до 1 января 2023 года, освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость операции субъектов кинематографии, которым согласно Закону Украины «О государственной поддержке кинематографии в Украине» предоставляется государственная поддержка, по ввозу на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта товаров, входящих в состав национального кинематографического наследия и товаров, предназначенных для использования в кинематографической деятельности, которые классифицируются по кодам УКТ ВЭД 3706, 3920 73 10 00, 3923 40 10 00, 8525, 8529, 9002, 9007, 9010, 9405.

Кроме того народные депутаты 228 голосами поддержали Закон «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно государственной поддержки кинематографии в Украине» (№3239-д), которым до 1 января 2023 года производителям украинских фильмов разрешается ввозить на территорию Украины без уплаты пошлины оборудование для съемки фильмов.