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«Верховный суд» «ДНР» приговор мужчину к исключительной мере наказания – смертной казни с конфискацией всего имущества за изнасилование ребенка. Об этом говорится на сайте «суда».

Обвиненный в изнасиловании и убийстве малолетней А., 2006 года рождения гражданин П. ранее был неоднократно судим, в том числе за изнасилование несовершеннолетнего, удовлетворение половой страсти в извращенной форме с применением физического насилия, и ряд других преступлений.

21 августа 2015 года в Шахтерске гражданин П. совершил изнасилование малолетней, и другие насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшей. Затем преступник убил ребенка.

По совокупности преступлений подсудимому назначено наказание в виде исключительной меры – смертной казни с конфискацией всего имущества, являющегося личной собственностью осужденного. Приговор вступил в законную силу.

 
ForUm

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