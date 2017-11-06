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Полиция рассматривает три основных версии убийства предпринимателя Эдуарда Аксельрода на улице Клочковской в ночь на 5 ноября.

О ходе расследования преступления во время брифинга рассказал заместитель начальника ГУНП в Харьковской области - начальник следственного управления Сергей Чиж, сообщает пресс-служба Нацполиции.

«Следствием в настоящее время рассматривается три основные версии совершения преступления: убийство из-за долгов и обязательств; убийство из мести; убийство с целью перераспределения сфер криминальной среды», - сказал он.  

Напомним, 4 ноября около 23:30 в Шевченковский отдел полиции поступило сообщение об убийстве мужчины в автомобиле «Ауди» на улице Клочковской. Личность погибшего установлена. Им оказался 45-летний уроженец Барнаула, который жил в Харькове и планировал заниматься предпринимательской деятельностью.

Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства, назначили 25 экспертиз. Также опрашиваются жители дома, возле которого произошло преступление, устанавливаются маршруты передвижения автомобиля и наличие видео с камер наблюдения.

По словам Чижа, злоумышленники тщательно готовились к совершению преступления, действовали профессионально и, скорее всего, у исполнителя был помощник.

Работники полиции обращаются к свидетелям и очевидцам происшествия с просьбой предоставить информацию в Главное управление Нацполиции в Харьковской области. Конфиденциальность гарантирована.

Досудебное расследование по уголовным производством, открытым по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, продолжается.
ForUm

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