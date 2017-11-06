Шевченковский районный суд Киева постановил взять под стражу водителя маршрутки, сбившего насмерть супружескую пару на столичной Оболони.

Как сообщает 112 Украина, срок ареста составляет два месяца.

Как сообщалось, 4 ноября недалеко от станции метро «Героев Днепра» маршрутка наехала на людей возле остановки, в результате ДТП погибли супруги, а еще одна женщина попала в больницу.

По словам свидетелей, потерпевшие находились на остановке общественного транспорта. Когда троллейбус остановился на второй полосе, они вышли на проезжую часть дороги позади маршрутки, припаркованной на остановке, и попали под колеса другой, которая прибывала на остановку.

По факту гибели двух человек полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст. 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения, которое повлекло гибель нескольких лиц»).