По факту гибели двух человек под колесами маршрутки в Киеве полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст. 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения, которое повлекло гибель нескольких лиц»). Об этом в телеканалу 112 Украина сообщила представитель пресс-службы прокуратуры Киева Ольга Постолюк.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством на срок до 3 лет.

«Продолжается досудебное расследование. Выясняем, как именно могло произойти это ДТП. Продолжается осмотр места аварии, проходит допрос свидетелей. Кроме того, мы ищем камеры видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент совершения ДТП», – отметила она.

По предварительной информации, водитель маршрутки был трезв.

Как сообщалось, 4 ноября недалеко от станции метро «Героев Днепра» маршрутка наехала на людей возле остановки, в результате ДТП погибли супруги, а еще одна женщина попала в больницу. По словам свидетелей, потерпевшие находились на остановке общественного транспорта. Когда троллейбус остановился на второй полосе, они вышли на проезжую часть дороги позади маршрутки, припаркованной на остановке, и попали под колеса другой, которая прибывала на остановку.