Сегодня в аэропорту Одессы общей группой в составе пограничников представителей СБУ и таможни не допущено перемещение 43 iPhone X без надлежащего оформления.

По данным Госпогранслужбы, во время оформления пассажиров рейсом «Стамбул-Одесса» у гражданина Украины в сумке были обнаружены мобильные телефоны Apple iPhone X в количестве 43 штук и 25 чехлов к ним.

Телефоны изъяты для принятия правового решения. Предварительная сумма их оценки составила 1,28 тыс. гривен.