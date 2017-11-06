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Сегодня в аэропорту Одессы общей группой в составе пограничников представителей СБУ и таможни не допущено перемещение 43 iPhone X без надлежащего оформления.

По данным Госпогранслужбы, во время оформления пассажиров рейсом «Стамбул-Одесса» у гражданина Украины в сумке были обнаружены мобильные телефоны Apple iPhone X в количестве 43 штук и 25 чехлов к ним.

Телефоны изъяты для принятия правового решения. Предварительная сумма их оценки составила 1,28 тыс. гривен.
ForUm

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