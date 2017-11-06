В ночь с 4 на 5 ноября на Майдане Незалежности неизвестные избили сотрудника одного из посольств, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что сообщение от службы безопасности одного из посольств в дежурную часть полиции Киева поступило около 10:00 в воскресенье. Правоохранителям сообщили, что их сотрудника неизвестные избили на Майдане Незалежности. По вызову выехали сотрудники Шевченковского управления полиции.

«40-летний пострадавший рассказал, что направлялся ночью в заведение быстрого питания и слушал плеер. Когда поднялся из пешеходного перехода, ему навстречу шел незнакомец, который, возможно, что-то сказал. Иностранец начал доставать из ушей наушники - и получил удар в лицо», – сообщил начальник отдела Шевченковского управления полиции Игорь Падюк.

Утром служба безопасности посольства рекомендовала ему сообщить об инциденте в полицию.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 125 (Умышленное нанесение легких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства полицейские устанавливают все обстоятельства и причины происшествия, просматривают записи с камер видеонаблюдения в центре города, разыскивают свидетелей и злоумышленника.