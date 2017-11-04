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В Украине нет антипольских настроений, большинство украинцев абсолютно положительно относятся к Польше. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел относительно заявления министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковського, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

«Хотели бы подчеркнуть, что в Украине нет антипольских настроений, большинство украинцев абсолютно положительно относятся к Польше, несмотря на различие в оценках сложного исторического прошлого. В украинском обществе есть четкое понимание необходимости дальнейшего укрепления сотрудничества с Польшей как в интересах двух народов, так и всей Европы», – отметили в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что подтверждением этому являются сотни тысяч украинцев, которые сейчас проживают в Польше. «В свое время вместе с Польшей мы достигли понимания, что историческое примирение возможно по европейскому христианскому принципу «прощаем и просим прощения». Убеждены, что мы должны идти к примирению путем взаимного восприятия друг друга, а не навязывания своей точки зрения. Этот принцип польской стороне было предложено воплотить в практическую плоскость путем подписания и реализации соответствующей дорожной карты, однако ответа все еще ожидаем», – подчеркнули в Министерстве.

«Украина открыта к сотрудничеству, в том числе и по исторической проблематике. Уверены, что мы обоюдно в этом заинтересованы, понимая взаимную важность украинско-польского стратегического партнерства», – сказано в заявлении.

Напомним, ранее Ващиковский заявил, что Польша запускает процедуры, которые не позволят людям, демонстрирующим крайне антипольские взгляды, въехать в страну.
ForUm

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