Государственное соледобывающее предприятие «Артемсоль», несмотря на арест счетов, выполняет заявки потребителей и осуществляет отгрузку продукции в штатном режиме, сообщает пресс-служба ГП.

«Обращаюсь к нашим потребителям и уверяю, что дефицита соли в Украине не будет. Администрация предприятия сделала все возможное чтобы, удержать ситуацию. На сегодняшний день, мы продолжаем производить отгрузку продукции, а это значит, что потребителям нечего опасаться и не стоит поддаваться искусственному ажиотажу», - отметила руководитель предприятия Виктория Луценко.



Она также добавила, что администрации ГП «Артемсоль» удалось обеспечить своевременную выплату заработной платы почти трехтысячному коллективу градообразующего предприятия. Кроме того, госпредприятие своевременно и в полном объеме выполнило обязательства перед бюджетом Украины.

Напомним, что 2 ноября были арестованы счета ГП «Артемсоль», работа предприятия была под угрозой остановки.