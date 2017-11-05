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В России по состоянию на 18:00 (по московскому времени) на акциях протеста «05.11.17», проходивших в Краснодаре, Красноярске, Перми, Ростове-на-Дону, Саратове, в Москве и Санкт-Петербурге, задержали 412 человек.

В Москве задержали 376, в Петербурге — 13, в Ростове-на-Дону в отделении находятся 13 человек, в Краснодаре — 10, трое в Красноярске и два в Перми, сообщает 112 Украина.

В воскресенье, 5 ноября, в России проходят массовые задержания активистов, в Санкт-Петербурге заявляют о введении контртеррористической операции. В Москве основные задержания происходят на Манежной площади, где ранее было несколько масштабных протестных акций.

Ранее лидер признанного экстремистским и запрещенного в России движения «Артподготовка» Вячеслав Мальцев не раз говорил, что 5 ноября 2017 года в России произойдет революция. В группах сторонников Мальцева в социальных сетях распространялась информация об акциях, запланированных на 12:00 сегодняшнего дня. 
ForUm

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