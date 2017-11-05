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В центре Харькова неизвестные расстреляли иномарку, убив ее водителя. Как сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, информация о том, что возле одного из домов на улице Клочковской совершено убийство, поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции вчера, 4 ноября, около 23.30.

Неизвестные обстреляли автомобиль из автомата / полиция Харьковской области По данным полиции, на место выезжали руководители Главного управления Нацполиции в Харьковской области, Шевченковского отдела полиции и следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, неизвестные произвели несколько выстрелов по автомобилю Audi. Водитель иномарки погиб на месте. Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины, сообщает УНИАН.

Полицейские проводят комплекс неотложных оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности потерпевшего и разыскивают лиц, причастных к совершению преступления. Следственные действия продолжаются.

Вместе с тем пользователи социальных сетей сообщают, что расстрел автомобиля был совершен во дворе дома по улице Клочковская, 191-А. Неизвестные обстреляли автомобиль из автомата. 
ForUm

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