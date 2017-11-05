В селе Карбовка Гайсинского района Винницкой области спасатели извлекли из водоема тела троих мужчин, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«4 ноября 07:30 к спасателям ГосЧС от сотрудников полиции поступило сообщение о том, что в селе Карбовка Гайсинского района на берегу пруда обнаружена верхняя одежда и перевернутая лодка в воде», – говорится в сообщении.

В ГосЧС отметили, что прибывшие по вызову спасатели в 8:20 на поверхности воды в 50 м от берега обнаружили тела двух мужчин.

Как стало известно впоследствии, 3 граждан накануне пошли ловить рыбу сетями и не вернулись.

В 16:20 водолазы нашли и изъяли тело третьего гражданина.