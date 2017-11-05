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Во Львове повестки гражданам, уклоняющимся от осеннего призыва, вручили представители военного комиссариата, никаких принудительных задержаний при этом не было. Об этом в эксклюзивном комментарии телеканалу 112 Украина сообщил заместитель начальника управления связей с общественностью ВСУ Юзеф Венскович.

«Сейчас в Украине проходит очередная призывная кампания. Как стало известно, во Львове, представители военного комиссариата вручили повестки тем, кто уклонялся от призыва. Никакого принудительного задержания не было», – отметил он.

Венскович подчеркнул, что, согласно действующему законодательству, организация призывной кампании в первую очередь возлагается на местные органы власти.

«Каждый гражданин обязан с началом призывной кампании в 10-дневный срок прибыть к призывному участку для выяснения своих учетных данных. Если он этого не сделал, призывная комиссия принимает решение в отношении оповещения и применении в отношении этого призывника административной или уголовной ответственности», – рассказал он.

По его словам, военные не могут задерживать граждан, проверять документы.

«У военных таких полномочий нет, и они этого не делают», – заявил Венскович.

«Как мне известно, во Львове Нацполиция проводила свой рейд по проверке документов в рамках операции «Мигрант», и во время этого рейда сотрудники военного комиссариата вручили повестки гражданам, которые уклонялись от военной службы», – уточнил он.

Венскович опроверг информацию о нехватке желающих служить в армии.

«На самом деле это не так. У нас много сознательных граждан, которые добровольно приходят в военкоматы. Осенний призыв 2017 года проходит согласно утвержденному плану, показатели выполняются», – подытожил он.

Как сообщалось, в ночь на 4 ноября в центре Львова проезд Кривая Липа перекрыли военные и проверяли документы у мужчин призывного возраста. В том числе сообщалось о попытках прорваться в ночной клуб Paradox.
ForUm

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