также в разделеПроисшествия
В Винницкой области в водоеме нашли тела троих мужчин 42
В Харькове неизвестные расстреляли авто, водитель погиб 44
В Одесской области взорвался автомобиль, водитель погиб 227
В Одессе рухнула стена двухэтажного жилого дома 164
Боевики активизировали обстрелы, ранены 3 военных 35
В Мариуполе скончался нацгвардеец, подорвавшийся на мине 65
Задержан подозреваемый в убийстве мужчины, тело которого нашли возле убитого Самарского 92
Недалеко от тела Самарского нашли еще один труп 164
Били по голове тупым предметом: в МВД рассказали детали убийства Самарского 161
Под Киевом ограбили дом футболиста «Динамо» 150
Полиция начала расследовать убийство Самарского 61
Убийство Окуевой: у Осмаева нет вопросов к украинским спецслужбам 48
В Северодонецке убили депутата горсовета 332
Боевики обстреляли позиции АТО 16 раз, ранен военный 36
Мужчина устроил резню в ресторане в центре Сум 67
Бомбу в джип николаевского депутата заложил его 16-летний сын 168
Разбой на дороге: На Черниговщине со стрельбой ограбили фуру 87
В Днипре с десятого этажа выпала девочка 79

В ночь на 5 ноября в Днипре 5 полицейских получили ранения в результате взрыва гранаты во время выезда на вызов, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

«Происшествие произошло в ночь с 4 на 5 ноября в Самарском районе Днипра. Во время выезда на вызов «квартирная кража» подозреваемые начали сопротивляться. Они применили 2 гранаты, предварительно Ф-1 и РГД-5, и огнестрельное оружие», – говорится в сообщении.

В главке отметили, что в результате взрыва гранаты 4 полицейских получили травмы различной степени тяжести, еще один полицейский получил касательное ранение руки.

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги