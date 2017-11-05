В ночь на 5 ноября в Днипре 5 полицейских получили ранения в результате взрыва гранаты во время выезда на вызов, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

«Происшествие произошло в ночь с 4 на 5 ноября в Самарском районе Днипра. Во время выезда на вызов «квартирная кража» подозреваемые начали сопротивляться. Они применили 2 гранаты, предварительно Ф-1 и РГД-5, и огнестрельное оружие», – говорится в сообщении.

В главке отметили, что в результате взрыва гранаты 4 полицейских получили травмы различной степени тяжести, еще один полицейский получил касательное ранение руки.

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).