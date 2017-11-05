Лидер партии «Движение новых сил», экс-председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заплатил штраф в размере 3,4 тыс. грн за незаконное пересечение границы. Об этом сообщил его адвокат Маркиян Галабала.
«Да, уплатил еще 27 октября штраф в размере 3,4 тыс. грн», - сказал он, сообщает УНИАН.
Как ранее сообщал ForUm, 10 сентября Саакашвили перешел границу с Польшей на украинской стороне ПП «Шегини».
22 сентября Мостиский районный суд Львовской области признал его виновным в незаконном пересечении границы и постановил оштрафовать его на 3,4 тыс. грн.
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