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Лидер партии «Движение новых сил», экс-председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заплатил штраф в размере 3,4 тыс. грн за незаконное пересечение границы. Об этом сообщил его адвокат Маркиян Галабала.

«Да, уплатил еще 27 октября штраф в размере 3,4 тыс. грн», - сказал он, сообщает УНИАН.

Как ранее сообщал ForUm, 10 сентября Саакашвили перешел границу с Польшей на украинской стороне ПП «Шегини».

22 сентября Мостиский районный суд Львовской области признал его виновным в незаконном пересечении границы и постановил оштрафовать его на 3,4 тыс. грн.


 
ForUm

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