Мостиский районный суд Львовской области признал лишенного украинского гражданства бывшего главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и постановил оштрафовать его на 3,4 тыс. грн.

Суд в пятницу завершил рассмотрение административного дела в отношении незаконного пересечения границы Саакашвили.

Судья Юрий Билоус зачитал решение суда, которым экс-глава Одесской ОГА признан виновным по части 2 ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях в незаконном пересечении пункта пропуска без разрешения соответствующих органов власти группой лиц, сообщает УНИАН.

Суд постановил применить к Саакашвили административное взыскание - штраф в размере 200 не облагаемых налогом минимумов граждан, то есть 3,4 тыс. грн, а также взыскать судебные расходы в размере 320 грн. Саакашвили на заседании суда не было, его интересы представляли адвокаты. Заседание суда длилось около 12 часов.

Напомним, 10 сентября экс-глава Одесской ОГА Михаила Саакашвили перешел границу с Польшей на украинской стороне ПП «Шегини».

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые его сопровождали, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

По данному факту полиция внесла в ЕРДР сведения по признакам преступления по ст.332 «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины». Позже уголовное производство начали расследовать еще по одной статье – части 2 статьи 342 (сопротивление сотруднику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему при исполнении этими лицами возложенных на них обязанностей по охране общественного порядка).

Вместе с Саакашвили границу незаконно пересекли 5 народных депутатов и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.