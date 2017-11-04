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Сегодня, 4 ноября, около 04:30 в селе Маяки Беляевского района Одесской области в результате взрыва автомобиля погиб мужчина, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Установлено, что житель Теплодара, который работает на одном из частных рыболовных предприятий, вместе со знакомым вышел с территории причала, расположенного в с. Маяки, и направился к своему автомобилю «Нива-Шевроле», который был припаркован неподалеку. Когда мужчины сели в автомобиль и водитель запустил двигатель, произошел взрыв, в результате которого 53-летний владелец транспортного средства получил телесные повреждения. Пострадавшему была вызвана карета скорой помощи, однако по дороге в больницу мужчина от полученных ранений скончался. Пассажир автомобиля телесных повреждений не получил.

На место происшествия немедленно выехали руководители СБУ, облпрокуратуры и ГУНП в Одесской области. По данному факту начато уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

«Проводится расследование, по результатам которого правоохранителями будут сделаны выводы о мотиве и обстоятельствах совершения данного преступления», - отметил начальник ГУНП в Одесской области генерал полиции третьего ранга Дмитрий Головин.
ForUm

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