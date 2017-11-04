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Следующий этап повышения пенсий для инвалидов ожидается с 1 декабря. Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

«Сегодня в условиях пенсионной реформы перечислялись только трудовые пенсии. Социальные пенсии, в том числе выплаты инвалидам, будут увеличиваться с увеличением прожиточного минимума. Следующее увеличение прожиточного минимума у нас происходит с 1 декабря этого года. Поэтому соответствующие выплаты будут увеличиваться с 1 декабря», – отметил он.

Розенко также добавил, что пенсионная реформа будет осовремениваться, соответственно пенсии будут расти.

«Это не последнее повышение пенсий. На этом пенсионная реформа не заканчивается. Акт 1 октября, когда вам перечислили пенсии, он первый, но не последний. Мы двигаемся дальше. Будут новые решения, будут новые поднятия пенсий, будут новые осовременивания», – подчеркнул он.

Розенко отметил, что лично он хотел бы, если бы пенсии повышали не на 10-20%, а минимум вдвое.

Напомним, 3 октября Верховная Рада приняла пенсионную реформу, которая предусматривает повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и ежегодным постепенным повышением до 35 лет до 2028 года. Также было предусмотрено повышение пенсий 9 млн пенсионерам на сумму от 200 до 1000 грн с октября.
ForUm

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