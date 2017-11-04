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Иракские войска при поддержке возглавляемой США коалиции освободили практически все территории, захваченные ранее боевиками группировки «Исламское государство». Об этом говорится в заявлении на сайте штаба коалиции.

«Освобождение города Эль-Каим и ключевого пограничного перехода с Сирией является важным этапом в продолжающейся кампании против ИГИЛ. Иракские силы при поддержке международной коалиции теперь освободили почти всю территорию, которую ИГИЛ захватила в Ираке», - отмечается в документе, сообщает «Европейская правда».

Командующий операцией Inherent Resolve, которую проводит в Ираке и Сирии коалиция во главе с США, генерал-майор Роберт Уайт заявил, что США продолжат оказывать поддержку Багдаду.

Ранее на этой неделе сирийская правительственная армия и ее союзники отбили у боевиков »Исламского государствв» последний крупный оплот - город Дейр-эз-Зор.

«Исламское государство» понесло значительные потери в этом году. В июле ИГИЛ потеряла контроль над иракским городом Мосул - своей фактической «столицей» в Ираке. От исламистов также был освобожден город Ракка - де-факто «столица» боевиков в Сирии.

 
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