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«План Маршалла» для Украины уже получил четкие очертания для того, чтобы стать реальностью. Об этом в интервью 5 каналу заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Безусловно, тот факт, что Литва через свои усилия и за очень тщательную подготовку такого европейского плана для Украины, так называемого плана Маршалла, подготовила почву для того, чтобы иметь возможность его представить и быть услышанной другими членами Европейского Союза. Это очень важно. Вместе с тем, мы должны понимать, что это только начало пути для того, чтобы данный план получил реальную поддержку всех партнеров, которые бы присоединились к инвестиционному плану в 5 млрд евро», - сказала она.

Климпуш-Цинцадзе отметила, что план получил уже такие более конкретизированные очертания со структурой, «с пониманием тех механизмов, которые бы должны быть основаны, с пониманием тех игроков, которые бы должны быть привлечены для того, чтобы план мог стать реальностью».

По ее словам, «план Маршалла» будет представлен в Сейме Литвы послам США, Канады, Японии и стран ЕС 6 ноября.

Напомним, подготовленный представителями Сейма Литвы «Новый европейский план для Украины» (так называемый «план Маршалла» для Украины) предусматривает как минимум 5 миллиардов евро ежегодной поддержки от Европейского Союза на реформы, направленные на экономический рост и развитие. 

Еврокомиссар Йоханнес Хан скептически оценивает потребность в одобрении «плана Маршалла».
ForUm

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