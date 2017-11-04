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Подразделения регулярных войск Российской Федерации дислоцируются в Снежном, Донецке и Луганске. Об этом в интервью 5 каналу заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Мы четко понимаем, где есть локация чистых россиян из регулярных войск: это батальонно-тактическая группа в Донецке, батальонно-тактическая группа в Снежном и ротно-тактическая группа в Луганске. Это, действительно, концентрированно все эти регулярные войска находятся там», - сказал он.

«Теперь по линии фронта и вообще по военным частям: фактически до ротного это или прямые россияне из регулярных войск, или «советники», как когда-то было во Вьетнаме, в Афганистане. И понятно, что очень много наемников служат из России - не только ЧВК «Вагнера», эти более подготовленные – но есть и «мясо», простите за такое слово, кто приходит за деньги ... но все меньше так называемых «идеологических», там за «руский мир», – подчеркнул Жебривский.
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