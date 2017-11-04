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Вчера, 3 ноября, около 20:00 в Одессе по улице Степной, 48 в двухэтажном жилом доме на 8 квартир (старого типа из ракушняка) произошло частичное обрушение элементов внешней стены и арки на уровне второго этажа на площади около 10 метров квадратных, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

Подразделениями ГосЧС из дома были эвакуированы 10 человек (всего проживало 13 человек) и проводятся работы по уборке обрушенных элементов.

Газо- и электроснабжение дома отключено. Решается вопрос о временном отселении жителей.
ForUm

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