Вчера, 3 ноября, около 20:00 в Одессе по улице Степной, 48 в двухэтажном жилом доме на 8 квартир (старого типа из ракушняка) произошло частичное обрушение элементов внешней стены и арки на уровне второго этажа на площади около 10 метров квадратных, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

Подразделениями ГосЧС из дома были эвакуированы 10 человек (всего проживало 13 человек) и проводятся работы по уборке обрушенных элементов.

Газо- и электроснабжение дома отключено. Решается вопрос о временном отселении жителей.