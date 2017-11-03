Мэр Киева Виталий Кличко допускает, что в связи с большим количеством новостроек в городе может произойти обвал на рынке недвижимости, в результате чего цена на жилье может уменьшиться. Об этом он заявил в эфире телеканала 112 Украина.

«Действительно, такая угроза есть. На сегодня по той информации, которой я владею, примерно 60 тысяч квартир у застройщиков не проданы. И дальше продолжают строить. Если будет обвал, то обвал будет в том направлении, что цена на жилье сможет гораздо уменьшиться», – отметил он.

По его словам, многие иностранные компании выражают готовность инвестировать в Киев «на разумных условиях», покупая землю и строя дома.

Также мэр уверен, что город должен расти. Но в приоритете не только застройки.

«Киев – это также промышленный и туристический центр. Поэтому нам нужен баланс», – считает Кличко.