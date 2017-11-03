также в разделеОбщество
Хокинг прогнозирует, что «новая форма жизни» уничтожит человечество
ООН: В Украине живут 35 тысяч лиц без гражданства 10
Информатор «ДНР» передавал данные о ВСУ через сайт знакомств 9
В октябре в порты Крыма заходили 22 судна-нарушителя 19
В Украину возвращается теплая осень 50
Институт нацпамяти: Поляки строят памятники в Украине без каких-либо разрешений 39
Сытник подтвердил, что НАБУ закупало одежду у фигуранта «дела рюкзаков» 30
Полиция раскрыла жестокое убийство адвоката на Харьковщине 38
НАПК подозревает одного из руководителей НАБУ в коррупции 24
В МВД до сих пор не нашли электронный браслет для сына Авакова 22
Полиция охраны станет частью патрульной полиции 27
НАБУ: Видео из кабинета Чеботаря – не единственное доказательство в «деле рюкзаков» 29
Сытник уверяет, что не предупреждал Авакова о задержании его сына 27
Порошенко: Артиллеристы должны быть готовы в любой момент вернуться на Донбасс 176
За неделю СММ ОБСЕ зафиксировала почти 6 тысяч нарушений перемирия 20
Полиция назвала версии убийства депутата в Северодонецке 98
Омбудсмен: Россия игнорирует запросы о состоянии здоровья Гриба 28
СБУ задержала информатора «ЛНР» с тротилом и спутниковыми картами позиций ВСУ 45

Досудебное расследование в отношении фигурантов «янтарного дела» нардепов Борислава Розенблата и Максима Полякова скоро будет завершено. Об этом в комментарии 112 Украина заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий.

По его словам, следствие огласит о завершении расследования в ближайшее время.

«Подготовлены уточняющие подозрения, они будут ознакомлены, стадия - уже начинаем завершать следствие, думаю, что в ближайшее время следствием будет объявлено о завершении досудебного расследования и материалы будут предоставлены обоим для ознакомления», - заявил он.

Напомним, 13 июля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко лично вручил подозрения Розенблату и Полякову, которые фигурируют в расследовании о незаконном обороте янтаря в Украине.

Суд назначил Розенблату залог в размере 7 млн гривен, Полякову – в 304 тысячи. Оба внесли залог.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги