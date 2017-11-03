Досудебное расследование в отношении фигурантов «янтарного дела» нардепов Борислава Розенблата и Максима Полякова скоро будет завершено. Об этом в комментарии 112 Украина заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий.

По его словам, следствие огласит о завершении расследования в ближайшее время.

«Подготовлены уточняющие подозрения, они будут ознакомлены, стадия - уже начинаем завершать следствие, думаю, что в ближайшее время следствием будет объявлено о завершении досудебного расследования и материалы будут предоставлены обоим для ознакомления», - заявил он.

Напомним, 13 июля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко лично вручил подозрения Розенблату и Полякову, которые фигурируют в расследовании о незаконном обороте янтаря в Украине.

Суд назначил Розенблату залог в размере 7 млн гривен, Полякову – в 304 тысячи. Оба внесли залог.