ОБСЕ зафиксировала на минувшей неделе пять тысяч 882 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Об этом заявил сегодня первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг на брифинге.

«Таким образом, с начала года общее количество составляет более 325 тысяч, почти 27 тысяч из этих нарушений режима прекращения были совершены из тяжелого вооружения, которое должно быть отведено», - подчеркнул Хуг, сообщает LIGA.net.

Он добавил, что на минувшей неделе было зафиксировано 48 единиц тяжелого оружия.

«За этот год более 3 тыс 800 единиц оружия были размещены в нарушении линий отвода, более 2/3 из них в оккупированном Донбассе», - сказал Хуг.

Он добавил, что зафиксировано более двух тысяч нарушений в передвижении наблюдателей, чаще всего в районах ОРДЛО, возле участков границы с РФ, которые неподконтрольны Украине.

«Нам запрещают доступ в Седово, начиная с 25 апреля. Один боевик недавно заявил нам, что Седово - является закрытой зоной, но Седово, как и другой населенный пункт не является закрытой зоной», - отметил Хуг.

По его словам, это противоречит мандату миссии ОБСЕ и выполнению Минских соглашений.