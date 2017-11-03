Украинские артиллеристы должны быть готовы любой момент вернуться на Донбасс и вступить в бой. Об этом заявил Президент Петр Порошенко в ходе посещения практического занятия по вопросам наращивания боевых возможностей ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Глава государства поздравил военнослужащих с Днем ракетных войск и артиллерии и отметил, что определяющими для них всегда были и есть профессиональная подготовка, высокая организованность, слаженность и точность в расчетах.

«После того, как российская агрессия на востоке нашего государства с помощью кремлевского «военторга» существенно нарастила свой потенциал в противовоздушной обороне и усложнила наши возможности применять фронтовую и военную авиацию, именно тогда ракетные войска и артиллерия стали основным огневым «игроком» на поле боя. На них приходится более 70% боевых огневых задач, которые стоят перед украинскими войсками, которые защищают украинскую землю, отражая агрессора на востоке нашего государства», - подчеркнул Порошенко.

«Даже сегодня, когда в соответствии с Минскими договоренностями танки и артиллерия калибром более 100 мм отведены на установленные расстояния, именно ракетные и артиллерийские части остаются для агрессора достаточно весомым сдерживающим фактором. И он четко понимает, какую цену придется заплатить, если кто-то осмелится перейти в наступление. Именно поэтому необходимо оттачивать мастерство быстрого реагирования, передвижения и развертывания артиллерийских и ракетных систем», – отметил Президент.

«Вас отвели от линии разграничения, но вы должны быть готовы вернуться туда в любой момент и вступить в бой, если это будет продиктовано потребностями обороны», - подчеркнул верховный главнокомандующий.

По его словам, четко рассчитанный и «ювелирно» выполненный огонь артиллерии неоднократно заставлял противника отказываться от своих захватнических планов, а надежное огневое прикрытие сохранило тысячи жизней украинских воинов и гражданского населения.

Президент отметил, что за мужество и героизм, проявленные при исполнении боевых задач, 1591 воин-артиллерист был отмечен государственными наградами. К сожалению, 317 героев погибли в боях с российским агрессором. Присутствующие почтили светлую память погибших героев минутой молчания.