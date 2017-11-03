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Украина теряет около 2% экономического роста ежегодно в результате коррупции, заявил представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман на форуме в Киеве.

«По нашим подсчетам, коррупция в Украине ежегодно приводит к потере около 2% экономического роста», - сказал Люнгман.

По его словам, устранение коррупции является одной из первоочередных задач, выполнение которой позволит значительно ускорить рост ВВП в стране.

Напомним, Международный валютный фонд выдвинул 4 требования к Украине для получения следующего транша.

 
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