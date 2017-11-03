Украина и Россия начали закрытые переговоры по продлению летной годности самолетов Ан-124-100 «Руслан», сообщает Коммерсантъ со ссылкой на источники.

«В достижении договоренностей заинтересованы обе стороны, но окончательное решение пока не принято из-за сложных взаимоотношений между двумя странами»,— говорит один из собеседников.

Как известно, в связи с российской агрессией в Украине ГП «Антонов» вышел из украинско-российского СП «ОАК—Антонов» и прекратил обслуживание самолетов российского перевозчика.

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, в нее входит «Авиастар-СП») и Росавиации отказались от комментариев. В Минпромторге сообщили, что не располагают информацией о возобновлении сотрудничества «Антонова» и «Авиастара-СП». В обеих компаниях на запросы не ответили, однако факт переговоров подтвердил собеседник «Ъ», близкий к Кабинету Министров Украины.

«Антонов» по распоряжению правительства Украины вышел из украинско-российского СП «ОАК—Антонов» в сентябре 2015 года.

Конфликт создал для компании «Волга-Днепр» серьезные трудности с продлением ресурса и обеспечением жизненного цикла Ан-124–100 «Руслан» — крупнейшего в мире грузового гражданского самолета. В парке перевозчика 12 «Русланов», которые выполняют чартерные грузовые перевозки. Но держателем сертификата типа самолета, разработанного еще в СССР, остается «Антонов». По его условиям процедура продления ресурса должна производиться каждые 4 тыс. летных часов, хотя сам назначенный ресурс гораздо больше — 50 тыс. часов, 10 тыс. полетов и 45 календарных лет.

В отсутствие договоренностей российская сторона предлагала передать право следить за эксплуатацией судов КБ Ильюшина, но «Антонов» выступил категорически против. «Любая попытка передать функции организации, ответственной за типовую конструкцию, другому предприятию при наличии разработчика грубо противоречит стандартам ICAO, а также авиационным правилам и нормам ЕС, США, Украины и РФ»,— заявляли в украинском концерне, угрожая снять с себя ответственность за безопасную эксплуатацию самолетов на международных линиях.

Собеседник «Ъ», близкий к Кабмину, надеется, что договоренности между компанией «Волга-Днепр» и ГП «Антонов» в конечном счете будут заключены — «если Верховная Рада не поставит политическую целесообразность выше здравого смысла». «Мы мотивируем договоренности тем, что транспортники Ил-76МД, находящиеся у нас, а также состоящие на вооружении ВВС Украины,— это интеллектуальная собственность КБ Ильюшина»,— поясняет собеседник «Ъ». По его мнению, если украинская сторона «упрется по «Русланам», то в ответ может получить проблемы по Ил-76, на продление ресурса которых нужна документация российского КБ.