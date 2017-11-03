До 1 декабря все украинские школы должны обнародовать информацию о поступлении и использовании средств независимо от того, идет речь о государственных средствах, или о благотворительных взносах родителей.

Этого требует закон «Об образовании», сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

«Значительная часть норм Закона «Об образовании» уже вступили в силу, в том числе школы уже сейчас обязаны обнародовать финансовую отчетность по финансовым доходам и расходам учреждения, независимо от того, идет ли речь о государственных средствах, или о благотворительных взносах родителей», - отметила министр Лилия Гриневич на совещании с руководителями областных управлений образования.

«Кроме беспрекословного факта, что закон должен выполняться, существует и другое – в обществе бытует миф, что родители практически полностью финансируют образование. Очевидно, что это не так. Прозрачная финансовая отчетность, во-первых, поможет нам оценить, сколько реально средств сейчас украинское общество вкладывает в школьное образование и какую долю составляет этот теневой бюджет образования, а, во-вторых, наконец дать нашим родителям прозрачную картину того, на что тратятся их средства», - сказала министр.

Совместно с руководителями управлений образования было решено, что время до 1 декабря – достаточный период, чтобы обеспечить выполнение этой нормы закона.

Закон «Об образовании», принятый Верховной Радой в начале осени, вступил в силу 28 сентября.

Документ предусматривает ряд нововведений, таких, как 12-летнее обучение в школе, расширение автономии школ и смену контроля за их деятельностью. Больше всего дискуссий вызвала норма закона об обязательном преподавании в средней школе на украинском языке.

Закон также предусматривает, что государство обеспечивает ассигнования на образование в размере не менее 7% ВВП за счет средств государственного, местных бюджетов и других источников финансирования, не запрещенных законодательством. Государственные и коммунальные учебные заведения имеют право предоставлять платные образовательные и другие услуги, перечень которых утверждает правительство.