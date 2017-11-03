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Российский омбудсмен игнорирует запросы о состоянии похищенного сотрудниками ФСБ украинца Павла Гриба. Об этом в эфире 5 канала заявила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская.

«Это и болевая точка, о которой стоило бы поговорить, потому что здесь я не получила ответа на пять писем, которые были адресованы омбудсмену РФ. При этом речь шла не о сути обвинения, а о другом... о состоянии здоровья, о лекарствах, которые необходимы, об условиях, в которых находится человек, и о возможности допуска родственников, встрече с родственниками, с врачами», - сказала она.

По словам Лутковской, никакой информации официальной до сих пор нет.

«Я имею только информацию от отца, которого вчера, если я не ошибаюсь, не допустили на свидание с Павлом и это, соответственно, вызывает некоторое недоумение, потому что невозможно даже представить ситуацию, когда у нас на подконтрольной Украине территории не допустили родственников, кроме четко определенных законом случаев, когда, например, родственник является свидетелем по уголовному делу, но в данном случае отец не является свидетелем и он свободно приехал на территорию РФ», - отметила омбудсмен.

При этом она отметила, что она не имеет права сомневаться в отстраненности от политики российского омбудсмена, так как Татьяна Москалькова, как и Лутковская имеет статус «A» по оценкам экспертов ООН: «Это означает, что и процедура назначения, и законодательство, регулирует беспристрастность омбудсмена, соответствует принципам ООН и провозглашенным парижским принципам. Другой вопрос – скорость и эффективность реагирования... Очень рассчитываю на коллегиальные отношения и определенную этику поведения между двумя омбудсменами».

 
ForUm

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