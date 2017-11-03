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В период с 1 октября по 1 ноября текущего года зафиксировано захода 22 грузовых судов-нарушителей в порты оккупированного Крыма, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

Всего этими судами осуществлено 64 захода в порты Керчи, Севастополя и Феодосии. Из них 18 судов под флагом Российской Федерации и 3 – под флагом Республики Того.

Как сообщалось, в сентябре в Крыму было зафиксировано 30 судов-нарушителей, из которых 27 под флагом РФ, 7 – под флагами других государств.

Напомним, морские порты, расположенные на территории Автономной Республики Крым – Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта – закрыты на основании распоряжения Кабинета Министров Украины от 30.04.2014 № 578-р «Некоторые вопросы функционирования морского и речного транспорта» и в соответствии с Приказом Министерства инфраструктуры Украины от 16.06.2014 г.. № 255 «О закрытии морских портов».

Заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты и терминалы, расположенные на территории АР Крым и Севастополя рассматриваться как нарушение норм международного права как действия, подрывающие суверенитет Украины, а также как нарушение законодательства Украины, что влечет за собой ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов, в том числе уголовную.

 
ForUm

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