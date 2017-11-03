На прошлой неделе Россия направила на территорию Украины очередной конвой грузовиков с неизвестным содержимым, что является весомым доказательством причастности Москвы к продолжающемуся конфликту на Донбассе.

С таким заявлением выступил на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене временно поверенный в делах США при Организации Гарри Камиан, передает Укринформ.

«Весомые доказательства участия России в конфликте продолжают иметь место. Так, 26 октября колонна из 17-ти грузовиков конвоя пересекла международно признанную российско-украинскую границу в направлении Украины без надлежащего контроля или проверки со стороны украинской власти. Эти конвои продолжают открыто нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины», - подчеркнул представитель США.

Он также отметил, что российская кампания, направленная на блокирование доступа для наблюдения СММ вплоть до российско-украинской границы, не позволяет Миссии выполнять ее мандат.

Кроме того, американский дипломат подчеркнул, что после введения так называемого «школьного перемирия», режим прекращения огня беспощадно нарушается. Так, 27 октября в боях под Донецком погиб 25-летний мирный житель.

В период с 18 по 24 октября СММ ОБСЕ только в этом районе зарегистрировала более 1000 нарушений соглашения о прекращении огня.

«Кроме того, тысячи нарушений фиксируются постоянно вдоль всей линии соприкосновения», - подчеркнул представитель США.

Напомним, 27 октября на Донбасс прибыл 70-й российский гумконвой.