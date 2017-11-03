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Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон потребовал освободить отстраненных от должностей министров и вице-главы Каталонии, арестованных по решению суда в Мадриде. Об этом Пучдемон заявил в эфире каталонского телеканала TV3, передает 112 Украина.

В ходе обращения Пучдемон назвал распущенное испанскими властями правительство Каталонии «легитимным» и потребовал освобождения арестованных политиков. Также он призвал «бороться без насилия, с миром и уважением ко всем мнениям».

Напомним, ранее судья Национальной судебной коллегии Испании Кармен Ламела огласила постановление, в соответствии с которым бывший зампред женералитата (исполнительной власти) Каталонии Ориол Жункерас и семеро бывших советников правительства должны быть помещены под стражу.

В Мадриде на четверг и пятницу экс-премьера Карлеса Пучдемона и 13 членов его правительства вызвали в Высокий суд. Тем временем шесть членов комитета ораторов Каталонского парламента, в том числе Карме Форкадель, вызвали в Верховный суд на четверг и пятницу.

По словам адвокатов, всех их обвиняют в беспорядках и использовании государственных средств на организацию незаконного референдума о независимости 1 октября. Вместе с тем, Пучдемон и еще четыре члена бывшего каталонского правительства заявляли, что они не намерены появляться в суде в связи с тем, что данный процесс «политически обусловленный». По данным издания, только эти пятеро бывших членов правительства Каталонии не прибыли в суд.

 В настоящий момент они находятся в Бельгии. Прокуратура Испании запросила европейский ордер на их арест.

Сам Пучдемон на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что не намерен просить политического убежища у бельгийских властей. Свой отъезд из Испании он объяснил соображениями «безопасности и свободы» и выразил готовность вернуться, если Мадрид предоставит ему некие «гарантии».

27 октября парламент Каталонии проголосовал за выход из состава Испании, одобрив соответствующую декларацию. Сразу после этого Мадрид ввел в автономии прямое правление и объявил о роспуске каталонского парламента.
ForUm

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