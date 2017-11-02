Генпрокурор Юрий Луценко решил лично вникнуть во все обстоятельства дела осужденного к 13 годам заключения пограничника Сергея Колмогорова.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат Игорь Луценко.

По его словам, с этим и связан перенос рассмотрения дела на понедельник.

«Поэтому, собственно, и произошел перенос с сегодня на понедельник – Генпрокуратуре необходимо было уточнить свою позицию в суде. На сегодня есть определенный консенсус, что не может не радовать», - написал нардеп.

Луценко отметил, что со следствием по делу есть существенные проблемы.

«Не было расследования роли самих пострадавших – правоохранители не выяснили, являются ли они коллаборационистами. А, напомню, сейчас пострадавший сидит в России и выходит оттуда исключительно по скайпу. Согласитесь, выяснить, пособник ли он террористов, - это важно», - отметил он.

Результаты служебного расследования, которое признало, что Колмогоров действовал правильно, не были учтены судом.

Луценко отметил, что сейчас есть перспектива вернуть дело на судебное разбирательство в апелляционную инстанцию.

«И там уже тщательно провести судебное расследование. Это самый быстрый путь, КПК.

После отмены в кассации приговора в 13 лет защита может ходатайствовать об изменении меры пресечения. Так что положительная перспектива», - резюмировал нардеп.

Как сообщал ForUm, в четверг, 2 ноября, Высший специализированный суд перенес на 6 ноября рассмотрение кассации пограничника Колмогорова, которого приговорили к 13 годам тюрьмы за то, что во время дежурства на блокпосту в Мариуполе он открыл огонь по автомобилю. В результате погибла пассажирка авто.

Активист Алексей Гриценко объяснил, что слушания перенесли, поскольку прокурор по делу не явился на заседание и в письменном заявлении попросил перенести слушание.