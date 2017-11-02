также в разделеОбщество
В «ДНР» собираются пустить поезда в РФ 8
Пограничники задержали вероятного боевика «ДНР» 9
Грузия начинает экстрадицию задержанного в Украине «соратника Саакашвили» 36
Шпион «ДНР» получил 8 лет тюрьмы 23
Прокуратура просит арестовать имущество сына Авакова 42
Саакашвили подал в суд на ГМС 29
За Каськива внесли залог 44
Грипп наступает: количество заболевших украинцев продолжает расти 32
Ващиковский: Люди, надевающие форму СС «Галичина», в Польшу не въедут 33
У СБУ есть доказательства участия ЧВК «Вагнера» в захвате луганского аэропорта 58
Тимошенко не пришла на суд по «прорыву Саакашвили» 43
В Госавиаслужбе проходят обыски, один из руководителей задержан на взятке 35
СБУ: Украинцы из ЧВК «Вагнера» воюют в Сирии 70
Украина запускает производство боеприпасов 105
СБУ задержала экс-начальника военной полиции Грузии 86
Суд по делу осужденного пограничника перенесли: прокурор не явился 55
НАБУ задержало на взятке главу хозсуда Сумской области 42
ФСБ расследует повреждение газопроводов и ЛЭП в Крыму как «диверсию» 63

Генпрокурор Юрий Луценко решил лично вникнуть во все обстоятельства дела осужденного к 13 годам заключения пограничника Сергея Колмогорова.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат Игорь Луценко.

По его словам, с этим и связан перенос рассмотрения дела на понедельник.

«Поэтому, собственно, и произошел перенос с сегодня на понедельник – Генпрокуратуре необходимо было уточнить свою позицию в суде. На сегодня есть определенный консенсус, что не может не радовать», - написал нардеп.

Луценко отметил, что со следствием по делу есть существенные проблемы.

«Не было расследования роли самих пострадавших – правоохранители не выяснили, являются ли они коллаборационистами. А, напомню, сейчас пострадавший сидит в России и выходит оттуда исключительно по скайпу. Согласитесь, выяснить, пособник ли он террористов, - это важно», - отметил он.

Результаты служебного расследования, которое признало, что Колмогоров действовал правильно, не были учтены судом.  

Луценко отметил, что сейчас есть перспектива вернуть дело на судебное разбирательство в апелляционную инстанцию.

«И там уже тщательно провести судебное расследование. Это самый быстрый путь, КПК.

После отмены в кассации приговора в 13 лет защита может ходатайствовать об изменении меры пресечения. Так что положительная перспектива», - резюмировал нардеп.

Как сообщал ForUm, в четверг, 2 ноября, Высший специализированный суд перенес на 6 ноября рассмотрение кассации пограничника Колмогорова, которого приговорили к 13 годам тюрьмы за то, что во время дежурства на блокпосту в Мариуполе он открыл огонь по автомобилю. В результате погибла пассажирка авто.

Активист Алексей Гриценко объяснил, что слушания перенесли, поскольку прокурор по делу не явился на заседание и в письменном заявлении попросил перенести слушание.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги