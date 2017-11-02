Украина начнет производство собственных боеприпасов. Об этом заявил заместитель министра экономического развития и торговли Юрий Бровченко, сообщается на странице МЭРТ в Facebook.

«Программа развития боеприпасной отрасли стала первой за последние годы отраслевой оборонной программой. Она предусматривает реанимацию предприятий и создание новых перспективных производств», – отметил он.

По словам замминистра, для выполнения этой программы министерство провело процедуры закупки линии производства корпусов снарядов и гильз калибра 100-155 мм. «Кроме этого, мы планируем переход на основной калибр, используемый странами НАТО - 155 мм. Все оборудование, которое закупается и будет поставляться в рамках этой программы, будет адаптировано под стандарты НАТО. Производиться эти снаряды скорее всего будут на ГАХК «Артем», – подчеркнул он.

Также, по информации Бровченко, на фондах Минобороны планируется производить патроны калибра от 5,45 мм до 14,5 мм.